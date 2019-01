Mermelada de papaya fresca Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 45 Min Porciones 64 Pulpa de papaya fresca con jugo fresco de naranja. Prepara esta deliciosa mermelada casera durante la temporada de papaya. Ingredientes 5 tazas de pulpa de papaya machacada

1/4 taza de jugofresco de naranja

65 gramos de pectina

5 tazas de azúcar blanca Cómo hacerlo 1. Calienta la pulpa de papaya, jugo de naranja y pectina en una olla grande a fuego medio-alto hasta que empiece a hervir. Mueve constantemente mientras la mezcla se calienta. Agrega el azúcar cuando esté hirviendo y deja que empiece a hervir de nuevo, moviendo constantemente. Cuando la mermelada empiece a hervir otra vez, cuenta exactamente 1 minuto y apaga. 2. Vierte la mermelada caliente dentro de frascos esterilizados aún calientes y tápalos muy bien, asegurándote de que queden sellados. Permite que se enfríen a temperatura ambiente y refrigera la mermelada en los fracos que no se hayan sellado.

