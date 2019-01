Filetes de pescado en crema de albahaca Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Receta de filetes de pescado cocidos en vino blanco y bañados en una salsa de crema con hojas de albahaca fresca. Ingredientes Pescado 1 kilo de filetes de pescado robalo

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

1 taza de vino blanco Salsa 3 cucharadas de mantequilla

1 taza de crema

20 hojas de albahaca fresca, finamente picadas

Sazona los filetes de pescado con sal y pimienta. Calienta 2 cucharadas de mantequilla y 2 cucharadas de aceite de oliva a fuego medio. Fríe los filetes en la grasa caliente durante 2 minutos por lado. Agrega el vino blanco, reduce el fuego a bajo y cocina durante 15 minutos, hasta que el pescado se haya cocido completamente. 2. Mientras, derrite 3 cucharadas de mantequilla en una cacerola a fuego moderado. Agrega la crema y la albahaca, y sazona con sal y pimienta. Cocina a fuego bajo, moviendo constantemente, hasta que los sabores se hayan integrado. 3. Sirve los filetes de pescado calientes bañados en la salsa de albahaca.

