Pescado en salsa de poblano y requesón Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Receta de filetes de pescado guisados en una salsa de chiles poblanos con requesón. Deliciosa, fácil y saludable. Ingredientes 3 cucharadas de aceite

Sal y pimienta al gusto

6 filetes de pescado

6 chiles poblanos, asados, pelados y desvenados

1 trozo de cebolla

2 dientes de ajo

Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén grande a fuego medio. Salpimienta los filetes de pescado y fríe la mitad en el aceite caliente durante 2 minutos por lado. Retira del sartén y coloca sobre un plato. Cubre con papel aluminio. Calienta 1 cucharada de aceite y fríe el resto de los filetes de pescado durante 2 minutos por lado. Coloca en el plato con el resto de los filetes. 2. Calienta el resto del aceite en una cacerola a fuego medio. Licua los chiles poblanos junto con la cebolla, ajo y 1 taza de agua. Vierte la salsa dentro de la cacerola con el aceite caliente y fríe durante 5 minutos, hasta que los sabores se hayan integrado. Agrega el requesón y sazona con sal. Mezcla bien y cocina durante unos minutos a fuego moderado. Incorpora los filetes de pescado y cocina durante 10 o 15 minutos más. 3. Sirve caliente y acompaña con arroz blanco.

