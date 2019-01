Pechugas de pollo con papa, zanahoria y jalapeño Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Pechugas de pollo cocidas al horno cubiertas con verduras, rajas de chile poblano y trocitos de tocino. Una receta fácil a prueba de inexpertos. Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

2 pechugas de pollo, cortadas por la mitad

150 gramos de tocino, picado

3 papas, cortadas en cubos 3 zanahorias, cortadas en rodajas

1 cebolla, cortada en medias lunas

1/2 taza de rajas de chile jalapeño en vinagre

1 pizca de orégano seco Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa con mantequilla un refractario. 2. Salpimienta las pechugas de pollo y acomoda en el refractario, sin encimar. Distribuye mitad del tocino alrededor de las pechugas y coloca encima las papas, zanahorias, cebolla y rajas de chile jalapeño. Espolvorea con orégano y más sal. Coloca sobre las verduras el resto del tocino. 3. Hornea sin tapar durante 30 minutos o hasta que el pollo se haya cocido completamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.