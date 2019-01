Pechugas de pollo con flor de calabaza y rajas Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Estas pechugas de pollo se cuecen al horno cubiertas de flor de calabaza, crema y queso. Prepáralas en cuestión de minutos y deja que el horno haga el resto. Ingredientes 3 cucharadas de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

2 pechugas de pollo, cortadas en tiras gruesas

2 manojos de flor de calabaza, limpia

2 chiles poblanos, sin semillas y en rajas

1 taza de crema

1 taza de queso Chihuahua rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 ºC. 2. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio. Salpimienta las pechugas de pollo y fríe en la mantequilla caliente hasta que se hayan dorado por ambos lados. 3. Acomoda las pechugas doradas en un refractario y cubre con las flores de calabaza y las rajas de chile poblano. Baña con la crema y espolvorea con el queso. Cubre el refractario con papel aluminio y hornea hasta que se hayan cocido, entre 15 y 20 minutos. Destapa durante los últimos minutos de cocción para que el queso se dore un poco. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.