Pechugas de pollo al achiote Tiempo Total 41 Min Tiempo Activo 26 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Pechugas de pollo bañadas en una salsa de achiote con jugo de naranja agria. Estas pechugas se cuecen el el horno, envueltas en hojas de plátano. Ingredientes 100 gramos de achiote

2 tazas de jugo de naranja agria

3 dientes de ajo, picados

6 mitades de pechuga de pollo

Sal al gusto

2 hojas de plátano, suavizadas

Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Agrega el ajo y sofríe durante unos segundos, hasta que se vea transparente. Incorpora las pechugas de pollo y fríe durante 3 minutos por lado. 4. Coloca una hoja de plátano en el fondo de un refractario. Acomoda las pechugas doradas encima. Baña con el resto de la pasta de achiote y jugo de naranja. Cubre con la otra hoja de plátano. 5. Hornea las pechugas hasta que queden bien suaves, aproximadamente 15 minutos.

