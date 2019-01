Pechugas rellenas de huitlacoche y en salsa de poblano Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Milanesas de pechuga de pollo rellenas de huitlacoche, guisadas en una salsa de chile poblano con crema y cubiertas con queso manchego gratinado. Ingredientes 1 cucharada de aceite

Sal y pimienta al gusto

4 milanesas de pechuga de pollo

1 taza huitlacoche de lata

3 chiles poblanos, asados, pelados y desvenados

1 taza de crema

1/2 taza de queso manchego rallado Cómo hacerlo 1. Salpimienta las milanesas de pechuga y rellena de huitlacoche. Dobla como si fueran quesadillas y prende con palillos de dientes para que no se salga el huitlacoche. 2. Precalienta un sartén amplio a fuego medio-alto. Engrasa con aceite. Asa las milanesas rellenas, hasta que se hayan dorado por ambos lados. 3. Licua los chiles poblanos con la crema y vierte sobre las milanesas doradas. Tapa y cocina a fuego lento hasta que las milanesas rellenas se hayan cocido completamente, aproximadamente 15 minutos. Destapa y espolvorea con el queso. Tapa de nuevo y cocina unos unos minutos más, hasta que el queso se haya gratinado.

