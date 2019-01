Pollo con champiñones en salsa de mirasol Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Piernas de pollo con muslo y champiñones guisados en una salsa de jitomate con chile mirasol. Una receta muy fácil. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

4 piernas de pollo con muslo, sin piel

1 cucharadita de sal de ajo

500 gramos de jitomate

200 gramos de chile mirasol (guajillo), desvenado y sin semillas 1/2 cebolla

1 diente de ajo

500 gramos de champiñones, limpios y quarteados

1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Sazona las piezas de pollo con sal de ajo y fríe en el aceite caliente durante 4 minutos por lado. 2. Mientras, cuece los jitomates y los chiles en agua hirviendo, hasta que estén suaves. Luego licúalos con la cebolla y el ajo. Cuela sobre el pollo dorado y agrega los champiñones. Sazona con el caldo de pollo granulado. Tapa y cocina a fuego lento hasta que la piernas de pollo se hayan cocido completamente y la salsa se haya consumido.

