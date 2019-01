Tinga de pollo y chorizo Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 La tradicional tinga de pollo deshebrado en salsa de jitomate y chipotle, pero con el sabor especial del chorizo dorado. Ingredientes 250 gramos de chorizo, desmenuzado

2 cebollas, cortadas en uñas

1 kilo de pechuga de pollo, cocida y deshebrada

500 gramos de jitomate

2 dientes de ajo

3 chiles chipotles en adobo

1 cucharadita de caldo de pollo granulado

1. Precalienta una cacerola a fuego medio-alto. Agrega el chorizo y fríe en su propia grasa, moviendo de vez en cuando, hasta que se haya dorado. Incorpora la cebolla y fríe unos minutos hasta que se vea transparente. Añade la pechuga deshebrada y mezcla bien. Cocina a fuego bajo durante unos minutos. 2. Mientras, licua el jitomate con el ajo, chipotle y solo un poco de agua, hasta tener una salsa espesa. Cuela sobre el pollo y el chorizo y mezcla bien. Sazona con el consomé de pollo granulado y sal. Hierve a fuego bajo durante15 minutos.

