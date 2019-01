Pollo en salsa roja de nuez Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 19 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Pechuga de pollo deshebrada guisada en una salsa de jitomate con crema y nuez. Una receta fácil y rápida. Ingredientes 250 gramos de jitomates

500 gramos de crema

250 gramos de nueces en mitades

Sal al gusto

1 cucharadita de aceite

1 kilo de pechuga de pollo, cocida y deshebrada Cómo hacerlo 1. Cuece los jitomates en agua hirviendo hasta que su piel empiece a desprenderse. Pela y licua junto con las nueces, crema y sal. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Vierte la salsa anterior y cocina hasta que empiece a hervir. Incorpora el pollo deshebrado. Cocina a fuego bajo durante 15 minutos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.