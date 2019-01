Glaseado fácil para galletas Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 24 Una mezcla sencilla de azúcar, jarabe de maíz y colorante vegetal que convertirá a tus galletas en una verdadera obra de arte. Ingredientes 1 taza de azúcar glass

1 cucharada de jarabe de maíz

2 cucharadas de agua

Cómo hacerlo 1. Revuelve azúcar glass, jarabe de maíz y agua. Icorpora el colorante vegetal. Este glaeado debe revolverse con una espátula cada vez que lo vayas a usar. Si no lo revuelves se secará dándote una apariencia moteada y no la de un color uniforme.

