Salsa de azúcar mascabado Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 10 Una salsa dulce y espesa que combina a la perfección con cierto tipos de pasteles o panqués. Puedes sustituir la leche por crema para batir. Ingredientes 1/4 taza de mantequilla

3 cucharadas de harina de trigo

2/3 taza de azúcar mascabado

1 taza de leche fría

1/4 taza de brandy

Derrite la mantequilla en una cacerola chica a fuego medio. En un tazón mediano mezcla la harina con el azúcar. Incorpora, batiendo con un batidor de globo o tenedor, dentro de la mantequilla derretida. Añade la leche y mezcla bien. 2. Cocina, moviendo frecuentemente con el batidor de globo, hasta tener una consistencia espesa y suave, aproximadamente 5 minutos. Incorpora el brandy y la vainilla. Retira del fuego. 3. Sirve inmediatamente sobre un pastel de manzana. También puedes refrigerar la salsa tapada hasta por una semana, simplemente caliéntala antes de usarla.

