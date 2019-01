Betún de chocolate y azúcar mascabado Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 2 Crema batida con azúcar masacrado, cocoa y un toque de vainilla. Un delicioso betún sin mucha grasa porque no lleva mantequilla. Ingredientes 1/2 taza de crema para batir

1/4 taza de azúcar mascabado

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

3 cucharadas de cocoa en polvo Cómo hacerlo 1. Vierte la crema dentro de un tazón mediano y bátela con una batidora eléctrica. Agrega el azúcar, vainilla y cocoa; sigue batiendo hasta tener una mezcla firme y untable. Refrigera hasta el momento de usar.

