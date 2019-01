Pintura de huevo para galletas Tiempo Total 3 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 3 Min Porciones 1 Deja que las galletas se conviertan en tu canvas y decóralas antes de hornearlas con esta mezcla de yema de huevo y colorante vegetal. Definitivamente más saludable que el betún lleno de azúcar. Ingredientes 1 yema de huevo

4 gotas de colorante vegetal Cómo hacerlo 1. Mezcla la yema de huevo con el colorante vegetal hasta tener una "pintura" homogénea. Utiliza un pincel limpio para pintar galletas con atractivos diseños antes de hornearlas.

