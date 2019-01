Betún de aguacate Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 24 Pulpa de aguacate con jugo de limón, azúcar glas y un toque de vainilla. Una alternativa saludable al betún tradicional. Ingredientes 2 aguacates, su pulpa

1 cucharada de jugo fresco de limón

455 gramos de azúcar glass

1 cucharada de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Coloca la pulpa de aguacate y el jugo de limón en un tazón y muele con la licuadora de mano durante 2 minutos. Agrega el azúcar poco a poco, mientras sigues moliendo. Agrega solo la cantidad de azúcar necesaria para tener una mezcla suave y dulce a tu gusto. Incorpora el extracto de vainilla.

