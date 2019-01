Plástico de chocolate imitación fondant Tiempo Total 5 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 16 Una especie de masa de chocolate con una apariencia suave y brillosa, como el plástico. Puedes utilizar esta cobertura de pastel en forma similar al fondant. Ingredientes 455 gramos de chocolate semi amargo, picado

3/4 taza de jarabe de maíz Cómo hacerlo 1. Derrite el chocolate en un tazón grande sobre una olla con agua hirviendo a fuego suave. Mueve de vez en cuando y retira del fuego en cuanto se haya derretido completamente. Incorpora el jarabe de maíz. La mezcla tomará una consistencia pegajosa, pero sigue moviendo con una espátula o cuchara de madera hasta incorporar bien. 2. Pasa la mezcla a un trozo de plástico adherente con la ayuda de una cuchara y envuélvela bien. Déjala reposar a temperatura ambiente hasta que esté firme. De preferencia durante toda la noche. 3. Para usar, espolvorea con cocoa una superficie plana y limpia, extiende el “plástico” de chocolate y utilízalo para cubrir un pastel o crear figuras de decoración (como se hace con el fondant). Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.