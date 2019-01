Betún y relleno de crema chantilly Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 11 Min Tiempo Activo 1 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Crema chantilly batida a la perfección con un toque de azúcar glass y grenetina. Utilízala como betún o relleno para pastel, galletas y pastelillos. Ingredientes 1/2 litro de crema para batir

1 1/2 cucharadas de azúcar glass

1 cucharada de agua fría

1. Bate la crema con el azúcar glass hasta formar picos suaves. 2. Aparte, coloca el agua y la grenetina en una cacerola chica a fuego bajo y calienta hasta disolver. Retira del fuego y permite que se entibie, luego incorpórala a la crema y sigue batiendo hasta formar picos firmes.

