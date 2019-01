Betún de chocolate y crema ácida Average Ratings from Allrecipes Mexico (2) Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 16 Delicioso betún de chocolate con un toque ligeramente ácido que se lleva a la perfección con el resto de sus ingredientes. Ingredientes 1 taza de chispas de chocolate semi amargo

4 cucharadas de mantequilla

1/2 taza de crema ácida

1 cucharadita de extracto de vainilla

1/4 cucharadita de sal

1. Derrite el chocolate y la mantequilla a baño María. Vierte dentro de un tazón mediano y deja enfriar. Luego incorpora la crema, vainilla y sal. Bate hasta mezclar bien luego agrega poco a poco el azúcar glass; sigue batiendo hasta tener la consistencia untable de un betún.

