Betún de whisky americano Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 Betún de queso crema con un poco de "piquete". Puede resultar un poco fuerte para algunas personas, si el whisky no es lo tuyo, te recomiendo que reduzcas la cantidad. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla, suavizada

1 paquete (227 gramos) de queso crema, suavizado

4 tazas de azúcar glass

5 cucharadas de whisky bourbon de buena calidad Cómo hacerlo 1. Bate la mantequilla con el queso crema hasta tener una mezcla suave. Agrega el azúcar y el whisky. Sigue batiendo hasta tener una consistencia cremosa.

