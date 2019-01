Leche condensada hecha en casa Tiempo Total 8 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 8 Min Porciones 4 Ahorra dinero preparando tu propia leche condensada en casa. Esta receta es mucho más fácil de lo que te imaginas y te rinde la misma cantidad que una lata del tamaño tradicional. Ingredientes 1 taza de agua hirviendo

1/4 taza de margarina

2 tazas de azúcar blanca

Vierte el agua hirviendo dentro del vaso de la licuadora. Agrega la margarina y el azúcar. Licúa hasta tener una mezcla homogénea. Añade la leche en polvo, 1 taza a la vez, licuando después de cada adición. Refrigera hasta antes de usarla. 1 1/3 de taza es el equivalente de una lata de 397 gramos.

