Betún para decorar galletas Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Prepara este betún fácil y rápido para decorar tus galletas favoritas o para embetunar un pastel especial. Puedes utilizar todo tipo de colores y sustituir la vainilla por otro extracto como almendra, limón o naranja. Ingredientes 2/3 taza de mantequilla, suavizada

4 tazas de azúcar glass

2 cucharadas de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

1. Bate juntos la crema, mantequilla, azúcar y leche hasta tener una mezcla ligera y esponjada, aproximadamente 3 o 4 minutos con la batidora eléctrica. Incorpora la vainilla y el colorante vegetal.

