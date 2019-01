Natilla de almendra light Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 12 Deliciosa natilla de almendra preparada con leche descremada. Disfrútala sola o como relleno de pay, pastel o pastelillos. Ingredientes 1/2 taza de leche descremada en polvo

2 cucharadas de fécula de maíz

3/4 taza de azúcar blanca

1 1/2 tazas de agua

4 yemas de huevo, batidas

1 cucharadita de extracto de almendra Cómo hacerlo 1. Mezcla la leche descremada, fécula de maíz y azúcar en una cacerola mediana. Agrega poco a poco el agua y las yemas, batiendo con un batidor de globo o tenedor hasta tener una consistencia homogénea. Cocina a fuego medio, moviendo constantemente, hasta que esté espesa y suave. Reduce el fuego a bajo y sigue cocinando durante 1 minuto más, sin dejar de mover. Retira del fuego e incorpora el extracto de almendra. Mezcla bien y deja que la crema se enfríe antes de usar.

