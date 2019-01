Glaseado de naranja para pastel Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 Utiliza este glaseado fresco y delicioso. Es más rápido de preparar y de aplicar que cualquier betún para pastel. Ingredientes 1 taza de azúcar glass

1/4 cucharadita de ralladura de naranja

1 cucharada de jugo fresco de naraja, o el necesario Cómo hacerlo 1. Bate el azúcar con la ralladura y jugo de naranja en un tazón pequeño, hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Si es necesario, agrega un poco de más jugo, un chorrito a la vez, para obtener la consistencia adecuada.

