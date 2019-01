Betún de cacahuate para pastel Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 El betún ideal para tus brownies, pasteles o cupcakes de chocolate. Es dulce, pero no demasiado, por lo que será el complemento perfecto de tu pastel. Ingredientes 1/2 taza de mantequilla, suavizada

1 taza de crema de cacahuate cremosa

3 cucharadas de leche, o la necesaria

1. Coloca la mantequilla y crema de cacahuate en un tazón mediano y bate con la batidora eléctrica. Incorpora poco a poco el azúcar y, cuando empiece a espesarse, añade la leche, 1 cucharada a la vez. Bate durante por lo menos 3 minutos más o hasta que el betún esté bien esponjoso.

