Betún de plátano y cacahuate Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 10 Una mezcla cremosa y llena de sabor que le encantará tanto a chicos como a grandes. Omite el saborizante artificial mantequilla si no lo puedes encontrar fácilmente. Ingredientes 1/2 taza de margarina

1/2 taza de manteca vegetal

1 taza de crema de cacahuate

3 cucharadas de leche evaporada

1 cucharadita de extracto de vainilla

1/2 cucharadita de saborizante mantequilla

455 gramos de azúcar glass

Mezcla la margarina, manteca vegetal, crema de cacahuate, leche, vainilla y saborizante mantequilla en un tazón grande. Agrega el azúcar glass y bate hasta acremar. Si es necesario, agrega más leche, 1 cucharada a la vez, para obtener la consistencia adecuada. 2. Unta parte del betún sobre una capa de pastel de vainilla. Rebana los plátanos encima y cubre on una segunda capa de pastel. Embetuna la superficie y lados de todo el pastel.

