Betún de chocolate para brownies Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 5 Min Porciones 12 Un betún de chocolate sencillo con un toque de vainilla. Engalana tus brownies hechos en casa con esta deliciosa cobertura. Ingredientes 6 cucharadas de leche

6 cucharadas de mantequilla, suavizada

1 1/2 tazas de azúcar blanca

1 taza de chispas de chocolate

Coloca la leche, mantequilla y azúcar en una cacerola y deja que hiervan a borbotones durante 30 segundos. Retira del fuego inmediatamente. Agrega las chispas de chocolate y la vainilla; mueve con una espátula hasta que el chocolate se haya derretido. Vierte inmediatamente sobre brownies tibios.

