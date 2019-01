Carne de cerdo al durazno Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Trozos de carne de cerdo guisados con un toque de vino blanco y bañados en una salsa de duraznos salteados en mantequilla. Ingredientes 500 gramos de carne de cerdo, cortada en trozos

Sal y pimienta al gusto

4 cucharadas de mantequilla

1/2 taza de vino blanco

1 cucharada de azúcar

4 duraznos frescos, deshuesados y cortados en cubos

1. Calienta mitad de la mantequilla en una cacerola a fuego medio-alto. Sazona la carne con sal y pimienta, y fríe en la mantequilla caliente, moviendo de vez en cuando, hasta que se haya dorado uniformemente. Agrega el vino y reduce el fuego a bajo. Tapa y cocina hasta que la carne se haya cocido completamente. 2. Mientras, calienta el resto de la mantequilla en un sartén a fuego medio. Agrega los duraznos y espolvorea con azúcar. Sofríe, moviendo de vez en cuando, hasta que los duraznos estén suaves. Vierte sobre la carne de cerdo cocida, mezcla y cocina durante 5 minutos más. Espolvorea con perejil y sirve.

