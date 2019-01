Pollo en salsa verde poblana Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Recetas de piezas de pollo guisadas en puré de chiles poblanos asados con el toque perfecto de crema fresca. Ingredientes 1 pollo, cortado en piezas

1 cebolla entera

3 dientes de ajo

2 hojas de laurel

Sal al gusto 2 cucharadas de mantequilla

8 chiles poblanos, asados, pelados y desvenados

1 trozo de cebolla

1. Coloca las piezas de pollo dentro de una olla mediana y cubre con agua. Agrega 1 cebolla entera, 2 dientes de ajo, hojas de laurel y sal al gusto. Calienta a fuego alto hasta que empiece a hervir. Luego reduce el fuego a bajo, tapa y cocina hasta que se haya cocido a medias, aproximadamente 20 minutos. Retira las piezas de pollo y escurre. Cuela el caldo y reserva. 2. Calienta la mantequilla en una cacerola amplia a fuego medio. Agrega las piezas de pollo medio cocidas y fríe durante unos minutos por lado, hasta que se hayan dorado ligeramente. 3. Mientras, licua los chiles con 1 trozo de cebolla, 1 diente de ajo y 1 1/2 tazas de caldo de pollo, hasta tener una salsa homogénea. Vierte sobre las piezas de pollo doradas. Cocina a fuego moderado hasta que el pollo se haya cocido completamente. 4. Retira del fuego y agrega la crema. Mezcla bien y sirve inmediatamente. Acompaña con arroz blanco.

