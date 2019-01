Medallones de pollo con jamón y pimiento Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 4 Rollos de milanesa de pechuga de pollo rellenos de jamón, pimiento y espárragos, y rebanados en forma de medallones. Ingredientes 4 milanesas aplanadas de pechuga de pollo

Sal y pimienta al gusto

4 rebanadas de jamón

12 espárragos en conserva

1/2 pimiento rojo, cortado en rajas

1/2 pimiento verde, cortado en rajas

2 tazas de caldo de pollo Cómo hacerlo 1. Sazona las milanesas de pollo con sal y pimienta. Coloca sobre cada milanesa 1 rebanada de jamón, 3 espárragos y cantidades iguales de rajas de pimiento verde y rojo. Amarra con hilaza. 2. Hierve el caldo de pollo en una cacerola mediana, y agrega los rollos de milanesa. Tapa y cocina a fuego bajo hasta que se hayan cocido, aproximadamente 15 minutos. Saca del caldo y deja enfriar. 3. Retira la hilaza y corta los rollos en forma diagonal. Sirve los medallones y acompaña con una ensalada verde. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.