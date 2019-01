Brochetas de hígado de cerdo Tiempo Total 28 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 2 Brochetas fáciles de hígado de cerdo con tocino dorado, champiñones y cebolla. Sencillas, pero deliciosas. Ingredientes 200 gramos de tocino ahumado, cortado en cuadros de 3 centímetros

250 gramos de hígado de cerdo, cortado en cubos de 3 centímetros

2 cebollas, cortadas en cubos de 3 centímetros

250 gramos de champiñones enteros

Sal y pimienta al gusto

Precalienta el asador o un comal a fuego medio-alto. Engrasa ligeramente con aceite. 2. Fríe el tocino en su propia grasa durante unos minutos, sin dejar que se dore completamente. Retira del sartén y saltea rápidamente el hígado hasta que haya perdido su color rojo. 3. Arma las brochetas alternando las piezas de hígado con el tocino, cebolla y champiñones. Sazona con sal y pimienta. 4. Cocina las brochetas en el asador o el comal, volteando una vez, hasta que el hígado se haya cocido completamente, aproximadamente 8 minutos.

