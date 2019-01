Costillas de cerdo con col y manzana Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Costillas de cerdo con un toque dulce, guisadas con vino blanco, col y manzana. Una receta muy fácil de preparar. Ingredientes 12 costillas ahumadas de cerdo

1 taza de vino blanco

2 tazas de col picada

2 manzanas, pelada, descorazonadas y picadas

1. Acomoda las costillas en una cacerola extendida, sin encimar, y cubre con agua. Hierve a fuego alto hasta que la carne se haya cocido, aproximadamente 45 minutos. Agrega el vino, col y manzana. Deja que sigan hirviendo hasta que el líquido se haya consumido. Sazona con sal y pimienta. 2. Sirve inmediatamente.

