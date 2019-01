Pay de poro estilo francés Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Es una receta original francesa que mi mamá solía hacer. Ideal para acompañar con una ensalada y durante cualquier época del año. ¡Es absolutamente delicioso! Se puede preparar el día anterior y sirve como entrada o platillo principal. Ingredientes 1 base de pay ya preparada y lista en el molde (de preferencia desmontable)

20 g de mantequilla

3 poros lavados y picados

1 pizca de sal y pimienta negra al gusto

3 huevos batidos

250 ml (1 taza) de crema

155 g (1¼ tazas) de queso gruyere o suizo rallado Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190°C. 2. Derrite la mantequilla en una cacerola grande a fuego medio-bajo. Agrega el poro y cocina, revolviendo ocasionalmente, durante alrededor de 10 minutos o hasta que se haya ablandado. Sazona con sal y pimienta. 3. Reduce la temperatura a fuego a bajo. Incorpora los huevos batidos, crema y queso. Vierte la mezcla a la base del pay. 4. Hornea durante 30 minutos o hasta que se asiente el relleno y se dore la parte superior. Deja que repose 10 minutos antes de cortar en rebanadas. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

