Carne de cerdo adobada en chile ancho Tiempo Total 6 H 21 Min Tiempo Activo 6 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Bisteces de cerdo adobados en una mezcla de chiles anchos, vinagre y especias. Puedes asarlos en el comal o el asador, o freírlos en aceite. Ingredientes 1 kilo de bisteces de cerdo

1/4 de taza de vinagre

5 chiles anchos

3 dientes de ajo

1 cucharadita de pimienta molida 1 pizca de comino

1 cucharada de caldo de pollo granulado

1 cucharadita de sal

1. Aplana los bisteces y colócalos en un recipiente junto con el vinagre 2. Asa los chiles en un sartén o comal a fuego medio, cuidando que no se quemen. Remoja en agua hirviendo hasta que estén suaves, aproximadamente 30 minutos. Escurre y muele en la licuadora junto con el vinagre, ajo, pimienta, comino, caldo de pollo granulado y sal. 3. Aplana los bisteces y colócalos dentro de un recipiente o bolsa de plástico con cierre. Baña con el adobo, tapa o cierra y deja macerar durante 6 horas dentro del refrigerador. 4. Saca los bisteces del refrigerador y deja reposar hasta que alcancen la temperatura ambiente. 5. Calienta un comal a fuego medio alto. Engrasa con aceite y asa los bisteces durante 3 minutos por lado.

