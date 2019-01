Frijoles con chamorro de puerco Tiempo Total 2 H 40 Min Tiempo Activo 2 H 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Frijoles azufrados cocidos con trozos de chamorro de res y salsa mexicana fresca. Una receta simple pero deliciosa y nutritiva. Ingredientes 250 gramos de frijol azufrado, remojado durante toda la noche

1 kilo de chamorro de cerdo, cortado en rebanadas

2 jitomates, sin semillas y picados

1 cebolla grande, picada

2 dientes de ajo, picados

3 chiles jalapeños en vinagre, picados

3 cucharadas de cilantro

1. Enjuaga los frijoles remojados y coloca en una olla. Cubre con agua limpia y calienta a fuego alto hasta que empiecen a hervir. Reduce el fuego a bajo y cocina durante 1 hora. Agrega el chamorro de cerdo, tapa de nuevo y a fuego bajo hasta que los frijoles y la carne se hayan cocido por completo, aproximadamente 1 hora y 30 minutos más. 2. Mezcla el jitomate, cebolla, ajo , chiles y cilantro. Agrega a la olla de los frijoles. Sazona con sal. 3. Sirve inmediatamente y acompaña con tortillas tostadas en el comal.

