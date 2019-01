Lomo de cerdo salsa de capulín Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Caña de lomo de cerdo en una salsa dulce de capulín con vino de Oporto. Prepara este platillo de calidad gourmet fácil y rápido. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta al gusto

1 kilo caña de lomo de cerdo entera

2 tazas de caldo de pollo

1 taza de vino de Oporto

1 kilo de capulines

1/4 taza de azúcar

Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Salpimienta la carne y fríe en el aceite caliente hasta que se haya dorado por todos lados. Agrega el caldo, Oporto y capulines. Cuando empiece a hervir, reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 45 minutos o hasta que la carne se haya cocido completamente. Apaga. 2. Retira la carne de la cacerola y cuela el caldo. Separa las semillas de los capulines y licua la pulpa con el resto del caldo. Regresa a la cacerola y agrega el azúcar, luego incorpora la fécula de maíz, moviendo para evitar grumos. Cocina hasta que la salsa se haya espesado. 3. Corta la caña de lomo en rebanadas. Sirve y baña con la salsa caliente.

