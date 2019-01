Merengue sin hornear Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Este merengue se cocina en la estufa, dando como resultado un merengue cremoso, esponjado y más firme que el tradicional. Ingredientes 1/4 taza de azúcar blanca

1/4 taza de jarabe de maíz

3 cucharadas de agua

1/8 cucharadita de cremor tártaro

1 pizca de sal

2 claras de huevo Cómo hacerlo 1. Coloca el azúcar, jarabe de maíz, agua, cremor tártaro y sal en una cacerola pequeña. Cocina a fuego medio, moviendo constantemente, hasta que la mezcla empiece a hervir y el azúcar se haya disuelto. Retira del fuego. 2. Bate las claras de huevo en un tazón hasta que estén espumosas. Batiendo a velocidad media, vierte poco a poco la mezcla de jarabe sobre las claras. Sube la velocidad a alta y bate hasta que se formen picos firmes. 3. Utiliza este merengue para cubrir un pay. Si lo deseas, dóralo ligeramente en el horno precalentado.

