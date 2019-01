Crema de limón en microondas Tiempo Total 16 Min Tiempo Activo 6 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Crema de limón amarillo espesa, dulce y de un sabor intenso irresistible. Utilízala para rellenar pasteles, pays y tartas o pruébala sobre hot cakes recién hechos. Es fácil y rápida. Ingredientes 1 taza de azúcar blanca

3 huevos

1 taza de jugo fresco de limón amarillo

3 limones amarillos, su ralladura

1/2 taza de mantequilla sin sal, derretida Cómo hacerlo 1. Mezcla el azúcar y los huevos en un tazón de vidrio o cerámica hasta que el azúcar se haya disuelto. Incorpora el jugo de limón, ralladura de limón y mantequilla; revuelve hasta incorporar bien. Cocina dentro del horno de microondas, en intervalos de 1 minuto, hasta que la mezcla esté lo suficientemente espesa como para cubrir una palita de madera. 2. Retira del microondas y vierte dentro de frascos esterilizados. Puedes mantenerla en el refigerador hasta por tres semanas.

