Glaseado de crema de cacahuate Tiempo Total 4 Min Tiempo Activo 2 Min Tiempo Prep 2 Min Porciones 6 Este glaseado está listo en 2 minutos y es ideal para untar sobre muffins, pastelillos o brownies y galletas de chocolate. Pruébalo también sobre pasteles con betún de chocolate. Ingredientes 4 cucharaditas de agua

2/3 taza de azúcar

1 cucharada de crema de cacahuate cremosa Cómo hacerlo 1. Mezcla agua, azúcar y crema de cacahuate hasta tener una mezcla suave y homogénea.

