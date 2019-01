Crema de nuez y coco para pastel Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 12 La cobertura y relleno tradicional del pastel alemán de chocolate. Es fácil de preparar pero te proporcionará placer duradero. Ingredientes 1 lata (397 gramos) de leche condensada

3 yemas de huevo

1/2 taza de mantequilla

1 cucharadita de extracto de vainilla Cómo hacerlo 1. Calienta la leche condensada, yemas de huevo y mantequilla en una cacerola pesada a fuego medio, moviendo constantemente, hasta que empiece a burbujear, aproximadamente 10 minutos. 2. Permite que se enfríe durante 15 minutos antes de untar sobre el pastel.

