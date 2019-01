Betún de chocolate con crema Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 16 Un betún de chocolate que es mucho menos dulce que los betunes tradicionales. ¡Dale un toque especial a tu postre favorito con este betún! Ingredientes 1 taza de crema para batir

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 1/2 cucharadas de azúcar blanca

1. Coloca la crema, extracto de vainilla, azúcar y cocoa en un tazón grande; mezcla con una espátula solo hasta incorporar. Cubre con plástico adherente y refrigera durante por lo menos 30 minutos. Una vez frío, bate con la batidora eléctrica hasta formar picos firmes. Usa inmediatamente.

