Betún real Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 5 Min Porciones 48 Un betún sencillo que se endurece muy pronto y que puede servir de "pegamento" en la decoración de pasteles. Ingredientes 3 cucharadas de merengue en polvo

4 tazas de azúcar glass, cernida

6 cucharadas de agua Cómo hacerlo 1. Bate todos los ingredientes en un tazón y con batidora eléctrica, hasta que la mezcla forme picos. Mantén el betún cubierto con una toalla de cocina húmeda durante todo el tiempo. Este tipo de betún puede secarse rápidamente.

