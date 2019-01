Merengue "de altura" para pay Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Un merengue ideal para ciudades de altitud alta, como el Distrito Federal y sus alrededores. El resultado está garantizado. Ingredientes 1 cucharada de fécula de maíz

6 cucharadas de azúcar blanca

1 pizca de sal

1/2 taza de azúcar

3 claras de huevo Cómo hacerlo 1. Mezcla fécula de maíz, azúcar y sal en un tazón de vidrio o cerámica. Agrega el agua y revuelve. Calienta dentro del microondas hasta que la mezcla esté espesa y clara, aproximadamente 2 minutos a alta potencia. Retira del horno y permite que se enfríe un poco. 2. Bate las claras en un tazón grande de metal o vidrio hasta que estén espumosas. Agrega poco a poco la mezcla de azúcar y sigue batiendo hasta alcanzar el punto de turrón: cuando se formen picos firmes. Cubre el relleno y orillas de tu pay con este merengue y hornea de acuerdo a la receta. Si no tienes una receta específica, hornéalo en horno precalentado a 220 °C (450 °F) hasta que el merengue se vea ligeramente dorado, entre 7 y 8 minutos.

