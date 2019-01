Salchicha italiana de cerdo Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 10 H Tiempo Activo Tiempo Prep 2 H Porciones 36 Salchicha italiana ce carne de cerdo con especias, chile de árbol y un toque de vino blanco. Utiliza esta salchicha para preparar pizza u otros platillos italianos. Ingredientes 4 kilos de cabeza de lomo de cerdo, en cubos

3 cucharadas (25 gramos) de ajo en polvo

1/4 taza (25 gramos) de semillas de hinojo

2 cucharadas (10 gramos) de chile de árbol quebrado

4 cucharaditas (25 gramos) de sal 2 cucharaditas (4 gramos) de pimienta negra molida

2 cucharadas (3 gramos) de perejil seco

1/2 taza de vino blanco seco

4 1/2 metros de tripa natural, bien limpia Cómo hacerlo 1. Mezcla los cubos de carne con el ajo en polvo, semillas de hinojo, chile quebrado, pimienta negra y perejil; muélelos en un molino. Agrega el vino a la carne, mezcla y muele de nuevo. 2. Embute la mezcla dentro de la tripa con la ayuda de un embudo o una manga pastelera con duya de plástico. Tuerce la tripa cada 10 centímetros formando salchichas indivuduales. Coloca dentro de un recipiente tapado y refrigera durante toda la noche para permitir que las especias penetren dentro de la carne antes de cocinar o congelar. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.