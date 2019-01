Galletas de almendra amaretti Tiempo Total 27 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 Galletas italianas con un fuerte sabor a almendra. Agrega una mitad de cereza en el centro para darle un toque navideño. Ingredientes 7 claras de huevo

2 2/1 tazas de azúcar blanca

910 gramos de almendras, molidas

2 cucharadas de extracto de almendras

1/3 taza de azúcar extra para decorar

1. Precalienta el horno a 175 °C (350 °F). 2. Bate las claras de huevo y 2 1/2 tazas de azúcar hasta que estén bien esponjadas. Agrega las almendras molidas y el extracto de almendra; mezcla bien. Forma la masa en bolas del tamaño de una nuez, pásalas por el azúcar extra y coloca un trozo de almendra encima. 3. Hornea hasta que estén firmes y la base se haya dorado ligeramente.

