Galletas italianas de almendra Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 48 Crujientes galletas de almendras, con una textura similar al biscote. Acompáñalas con un vino dulce, como el vin santo. Ingredientes 2 1/4 tazas de harina de trigo

3 huevos

1/2 taza de mantequilla

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

2 cucharadas de ralladura de limón amarillo

1 taza de almendras finamente picadas

140 gramos de almendras enteras

3 1/3 tazas de azúcar glass Cómo hacerlo 1. Mezcla harina, huevos, mantequilla, azúcar, vainilla, ralladura de limón y almendras picadas hasta formar una masa suave. Incorpora las almendras enteras. 2. Divide la masa en tres partes iguales y forma un rollo delgado. Enrolla los rollos en plástico adherente y refrigéralos durante por lo menos 30 minutos. 3. Precalienta el horno a 175 °C. Coloca los rollos de masa en una charola engrasada y hornéalos entre 15 y 20 minutos. Déjalos enfriar, luego córtalos en trozos de 1 1/2 centímetros. Cologa las galletas en una charola engrasada y hornéalas de nuevo entre 15 y 20 minutos o hasta que estén ligeramente doradas y crujientes. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

