Quesadillas de flor de calabaza con rajas Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Tortillas de maíz recién hechas, rellenas de queso Oaxaca, flor de calabaza y rajas de chile poblano. Entre más tostadas, más buenas. Ingredientes 250 gramos de masa de maíz

250 gramos de queso Oaxaca, deshebrado

1 manojo de flores de calabaza, limpias

2 chiles poblanos, asados, pelados y en rajas

Sal al gusto

1. Precalienta un comal a fuego medio-alto. 2. Amasa la masa y divide en 8 bolitas del mismo tamaño. Toma una bolita y forma una tortilla. Coloca sobre el comal caliente y deja que se cueza durante 30 segundos. 3. Voltea y agrega en el centro queso, un par de flores de calabaza y rajas de chile poblano. Sazona con sal y dobla. Cocina, volteando una o dos veces, hasta que la tortilla se hayan tostado ligeramente y el queso derretido. Repite el procedimiento hasta terminar con los ingredientes.

