Quesadillas adobadas de camarón Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Tortillas preparadas con masa adobada y rellenas de un guiso de camarón con jitomate y cebolla. Estas quesadillas no llevan queso. Ingredientes 2 chiles anchos, desvenados y sin semillas

3 chiles mirasol o guajillos, desvenados y sin semillas

Sal al gusto

1 kilo de masa

3 cucharadas de polvo para hornear 500 gramos de camarones frescos

1 taza de aceite

1/2 cebolla

3 jitomates saladet, picados

1. Cuece los chiles en agua hirviendo hasta que estén suaves, aproximadamente 7 minutos. Escurre licua junto con el ajo, sal y muy poca agua de su cocción. Cuela y vierte sobre la masa, agrega el polvo para hornear y mezcla todo muy bien. Deja reposar la masa durante 10 minutos. 2. Mientras, cuece los camarones en agua hirviendo con sal hasta que tomen un tono rosado, aproximadamente 3 minutos. Enjuaga con agua fría, pela y pica. 3. Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén a fuego medio. Agrega los camarones cocidos y picados, cebolla y jitomate, y fríe todo junto de 7 a 10 minutos, hasta que los sabores se hayan integrado. Deja enfriar. 4. Forma con la masa tortillas de tamaño regular y rellénalas con el guiso de camarones ya frío. Sella muy bien las orillas presionando con la parte trasera de los dientes de un tenedor. 5. Calienta el resto del aceite en un sartén limpio a fuego medio-alto. Fríe las quesadillas hasta que se hayan dorado uniformemente.

