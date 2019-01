Filetes de res a la tampiqueña Tiempo Total 21 H 5 Min Tiempo Activo 21 H Tiempo Prep 5 Min Porciones 4 Filetes de res guisados con rebanadas de cebolla y rajas de chile serrano. Sirve como la tradición manda con su guacamole y frijoles refritos. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

4 filetes de res

1 cebolla grande, rebanada

Sal y pimienta al gusto

4 chiles serranos frescos, cortados en rajas Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Salpimienta los filetes de res y cocina en el aceite caliente hasta que hayan perdido su color rojo, aproximadamente 3 minutos por lado. Retira del sartén y reserva. 2. Sofríe en el mismo sartén la cebolla y las rajas de chile, hasta que la cebolla se vea transparente. Regresa los filetes, tapa y cocina hasta que hayan alcanzado el término deseado. 3. Sirve inmediatamente y acompaña con guacamole y frijoles refritos.

