Lomo de cerdo en salsa de tamarindo Tiempo Total 22 H 20 Min Tiempo Activo 22 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Rebanadas de lomo de cerdo en una salsa de tamarindo con tomate verde y dos tipos de chiles secos. Una receta fácil y deliciosa. Ingredientes 1 kilo de lomo de cerdo entero

250 gramos de tamarindos, pelados

6 tomates verdes (tomatillos)

2 cucharadas de aceite

2 chiles anchos, desvenados y sin semillas

2 chiles guajillos, desvenados y sin semillas

2 dientes de ajo

Cómo hacerlo 1. Coloca la carne en una olla. Cubre con agua y agrega ajo y sal. Calienta a fuego alto hasta que empiece a hervir, reduce el fuego a bajo, tapa y cocina hasta que quede bien suave, aproximadamente 1 hora. 2. Mientras, cuece los tamarindos en agua hirviendo hasta que estén suaves, entre 10 y 15 minutos. Retira las semillas. 3. Cuece los tomates verdes en agua hirviendo hasta que cambien de color, cuidando que se no se revienten, aproximadamente 5 minutos. 4. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio y fríe los chiles hasta que se hayan dorado, cuidando que no se quemen. 5. Licua la pulpa de tamarindo con los tomates y los chiles fritos con un poco de agua, hasta tener una salsa homogénea. Cuela sobre el sartén en que se doraron los chiles y cocina a fuego suave hasta que los ingredientes se hayan integrado. Sazona con sal. 6. Cuando el lomo se haya cocido, corta en rebanadas delgadas y coloca dentro del sartén con la salsa de tamarindo. Hierve a fuego moderado durante 5 minutos.

