Lomo en salsa de perejil Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Cubos de lomo de cerdo suaves y jugosos, bañados en una salsa de perejil con chile serrano. Una receta casera fácil y rápida de preparar. Ingredientes 3 cucharadas de aceite

Sal y pimienta al gusto

1 kilo de lomo de cerdo, cortado en cubos grandes

2 tazas de agua

15 ramitas de perejil limpias

1/2 cebolla

1 diente de ajo

2 chiles serranos verdes, semillas Cómo hacerlo 1. Calienta 2 cucharadas de aceite en una cacerola mediana a fuego medio. Salpimienta el lomo y fríe en el aceite caliente hasta que se haya dorado uniformemente. Añade 2 tazas de agua y hierve hasta que el lomo esté suave, aproximadamente 45 minutos. 2. Muele el perejil, cebolla, ajo y chiles con un poco del caldo de la carne. Calienta el aceite restante en un sartén a fuego medio y sofríe la salsa de perejil durante 5 minutos. Agrega 1/2 taza del caldo de la carne y cocina durante 5 minutos más. Sazona con sal. 3. Sirve el lomo caliente bañado en la salsa de perejil.

